На Южно-Украинской АЭС отключили первый энергоблок от сети

Так, с сегодняшнего дня один энергоблок АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

Отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции.

По состоянию на 18 июля он составляет 0,10 мкЗв / ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экологическая организация "Гринпис" продемонстрировала уязвимость АЭС перед нападением с воздуха. Позже на видеохостинге YouTube появилась запись, на которой четко видно, что беспилотник в виде модельки супергероя "Человека-паука".