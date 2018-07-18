Кабмин решил провести пробную перепись украинцев

Для проведения переписи будут использоваться современные технологии сбора информации у населения.

Райадминистрациям поручено содействовать подготовке и проведению пробной переписи, а Национальной полиции Украины — обеспечивать безопасность и порядок в это время.

Пробная перепись позволит подготовить механизмы и способы проведения Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в среду, 18 июля, запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. При этом с таким предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, зарплаты должны быть достойными, а премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее.