16:56 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199185:roman_z

Автомобилистам приготовили новые штрафы

Уже с сентября в Украине будут штрафовать водителей, нарушающих правила парковки и стоянки.

Автомобилистам приготовили новые штрафы

Как информирует сообщество "Безопасные дороги Украины" в Facebook, полицейские будут фотографировать авто и оставлять уведомление о штрафе на лобовом стекле. Водителю будут посылать сообщения на телефон.

Также полицейские имеют право эвакуировать автомобиль на специальную площадку, если авто будет мешать движению. Такие изменения предусматривает принятый Верховной Радой закон о парковке. Он вступает в силу с сентября.

Ранее работник полиции не имел права выписывать штраф при отсутствии водителя. Автомобилисты, когда видели полицейского возле своей машины, просто ждали, пока тот поедет на следующий вызов. Благодаря изменениям будет немного поводов для коррупции. Ведь нет прямого контакта водителя с инспектором, который выписывает штраф.

Если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней, получит 50% скидки. Шофер, который не оплатит его за 30 дней, заплатит двойную сумму.


Поделиться
Читайте также:
 
Памятник археологии на Почтовой площади получит национальный статус Президент России утратил влияние на Балканах Мэй пригрозила России возмездием за отравление в Солсбери Кабмин присвоил гранты Президента 20 ученым
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив