Автомобилистам приготовили новые штрафы

Как информирует сообщество "Безопасные дороги Украины" в Facebook, полицейские будут фотографировать авто и оставлять уведомление о штрафе на лобовом стекле. Водителю будут посылать сообщения на телефон.

Также полицейские имеют право эвакуировать автомобиль на специальную площадку, если авто будет мешать движению. Такие изменения предусматривает принятый Верховной Радой закон о парковке. Он вступает в силу с сентября.

Ранее работник полиции не имел права выписывать штраф при отсутствии водителя. Автомобилисты, когда видели полицейского возле своей машины, просто ждали, пока тот поедет на следующий вызов. Благодаря изменениям будет немного поводов для коррупции. Ведь нет прямого контакта водителя с инспектором, который выписывает штраф.

Если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней, получит 50% скидки. Шофер, который не оплатит его за 30 дней, заплатит двойную сумму.