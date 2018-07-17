12:31 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине нашли неохраняемую военную базу с танками - ВИДЕО

Двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Ее никто не охранял, сообщает 1News.

В Украине нашли неохраняемую военную базу с танками - ВИДЕО

Соответствующее видео они показали в сети.

Парни являются сталкерами и регулярно исследуют заброшенные военные базы. В этот раз на одной из таких баз они обнаружили около 300 старых советских танков. Однако между ними обнаружился еще десяток совершенно новых бронемашин. На них были бирки-пломбы, техника без пробега.

Пользователей сети откровенно возмутило отсутствие всякой охраны на этом объекте.

При этом отмечается, что объект, скорее всего, принадлежит Харьковскому ремонтному бронетанковому заводу.


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