В Украине нашли неохраняемую военную базу с танками - ВИДЕО

Соответствующее видео они показали в сети.

Парни являются сталкерами и регулярно исследуют заброшенные военные базы. В этот раз на одной из таких баз они обнаружили около 300 старых советских танков. Однако между ними обнаружился еще десяток совершенно новых бронемашин. На них были бирки-пломбы, техника без пробега.

Пользователей сети откровенно возмутило отсутствие всякой охраны на этом объекте.

При этом отмечается, что объект, скорее всего, принадлежит Харьковскому ремонтному бронетанковому заводу.