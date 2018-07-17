В Украине нашли неохраняемую военную базу с танками - ВИДЕО

Двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Ее никто не охранял, сообщает 1News.
Соответствующее видео они показали в сети.
Парни являются сталкерами и регулярно исследуют заброшенные военные базы. В этот раз на одной из таких баз они обнаружили около 300 старых советских танков. Однако между ними обнаружился еще десяток совершенно новых бронемашин. На них были бирки-пломбы, техника без пробега.
Пользователей сети откровенно возмутило отсутствие всякой охраны на этом объекте.
При этом отмечается, что объект, скорее всего, принадлежит Харьковскому ремонтному бронетанковому заводу.