В САП раскритиковали избиение активистов во время протестов в НАБУ

Как сказано в заявлении САП в facebook, ведомство решительно осуждает насилие и нанесение вреда здоровью протестующих.

Кроме того, САП выразили соболезнования пострадавшим протестующим и требуем надлежащего расследования происшествия и наказания тех, кто посягнул на конституционную свободу выражения мнений и мирных собраний.

В прокуратуре также отметили, что какими бы не были причины протестов, они должны происходить в рамках Конституции Украины и не угрожать активистам и окружающим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группа неизвестных ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро Украины. Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания.