15:31 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В САП раскритиковали избиение активистов во время протестов в НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание Национального антикоррупционного бюро Украины.

В САП раскритиковали избиение активистов во время протестов в НАБУ

Как сказано в заявлении САП в facebook, ведомство решительно осуждает насилие и нанесение вреда здоровью протестующих.

Кроме того, САП выразили соболезнования пострадавшим протестующим и требуем надлежащего расследования происшествия и наказания тех, кто посягнул на конституционную свободу выражения мнений и мирных собраний.

В прокуратуре также отметили, что какими бы не были причины протестов, они должны происходить в рамках Конституции Украины и не угрожать активистам и окружающим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группа неизвестных ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро Украины. Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания.


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