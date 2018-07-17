16:16 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны новые подробности побега заключенных в Одессе - ФОТО

Двок грабителей и один насильник, которые сбежали из Южной исправительной колонии №51, вырвались на свободу через овощеблок, проломив стену.

Стали известны новые подробности побега заключенных в Одессе - ФОТО

Об этом на брифинге сообщил начальник Южной исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области Тагир Ахмедов.

По его словам, преступники отодвинули защитное ограждение и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. При этом, Тагиг Ахмедов подчеркнул, что до этого инцидента злоумышленники вели себя спокойно.

"Осужденные попали в тюрьму для отбывания наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех истекает в 20-х годах", - отметил начальник колонии.

К слову, сейчас полиция разыскивает:

- Запорожана Ивана 1997 года рождения, который был осужден за кражу (статья 185 Уголовного кодекса Украины);

-  Кусписа Владислава 1995 года рождения, осужденного за кражу и проникновение в чужое жилье (162 статья Уголовного кодекса Украины);

- Загорняка Вячеслава 1992 года рождения. Последний из перечисленных сбежавших был приговорен к тюрьме за изнасилование (статья 153 УК Украины). 

На данный момент сбежавших ищет порядка 15 специальных групп полиции, а также органы областной и местной прокуратуры.

Всех, у кого есть информация о местонахождении сбежавших — просят звонить в полицию по телефонам: (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных. 


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