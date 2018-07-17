18:31 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Просьбы о помощи в лечении больных детей нардеп Рыбалка переадресовывает Супрун

Народный депутат Сергей Рыбалка (Радикальная партия) переадресовывает просьбы украинцев о помощи в лечении и реабилитации детей на имя т.в.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Просьбы о помощи в лечении больных детей нардеп Рыбалка переадресовывает Супрун

Об этом свидетельствуют данные портала ВРУ.

В частности, депутатские запросы радикала. Так, в начале марта текущего года одна из украинских семей, проживающая в Тернопольской области, обратилась к нардепу с просьбой помочь в лечении ребенка.

В частности, речь шла о помощи Анастасии Кардаш, которая пребывает в "небезопасном для жизни состоянии". Семья девочки предполагает, что самочувствие дочери ухудшилось после прививки вакциной "Гексаксим". Свою просьбу родители девочки аргументировали тем, что местная больница не в силах помочь ребенку. Чтобы отреагировать на данную просьбу, нардепу понадобилось почти 3 месяца - 25 июня Рыбалка переадресовал обращение родителей девочки на имя Супрун.

Точно так же Рыбалка поступил и просьбой родителей Валерии Якименко. Радикал проигнорировал обращение от своего избирателя - жителя Днепропетровской области, действующего депутата Вольногорского городского совета Евгения Крюкова. Последний просил Рыбалку помочь родителям и их дочери - Валерии Якименко. Девочка нуждается в реабилитации, так как страдает тяжелой формой ДЦП. Рыбалка же просто отправил все документы касательно этой просьбы снова главе Минздрава - Супрун.

Напомним, ранее Рыбалка неоднократно пиарился на детях, публикую на личной странице Фейсбук информацию о том, как "он много и часто" им помагает.

К примеру, недавно Рыбалка хвастался тем, что организовал экскурсию в Верховную раду для детей-сирот из Луганской области.

Источник: Антикор


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