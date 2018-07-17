Депутат Святаш убивает неугодных и громит приюты для животных

Так, ранее на странице на странице Святаш.leaks была опубликована переписка народного депутата Дмитрия Святаша с Виталием Кулик, в которой обсуждается вопрос ”как закрыть точку по разведению собак”. Дмитрий Святаш жестоко советует “наехать” активистами “Азова” и “Схидного корпуса” с битами и просто разнести приют.

Напомни, что ранее СМИ были опубликованы факты причастности Дмитрия Святаша, его бизнес партнера Василия Полякова, с которым они контролируют Корпорацию “АИС” и Альфа Банка к двум жестоким убийствам .

Детали и мотивы громкого убийства стали известны благодаря "свежим" показаниям четвертого участника ОПГ Антона Лимонова, который по случайному стечению обстоятельства остался жив.