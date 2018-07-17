Подорожание проезда хотят отменить через суд

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Так, истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Отметим, что заявление по данной ситуации подали народные депутаты Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевские маршрутки, которые оказались дешевле троллейбусов и трамваев после поднятия тарифов, увеличили стоимость проезда. Например, маршрутка №442 повысила тариф с пяти до семи гривен, а №442-д с семи до восьми гривен. До восьми гривен также подорожала маршрутка №416.