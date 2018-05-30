В Испании задержали и отпустили инициатора "списка Магнитского"

Основного инициатора внедрения "списка Магнитского", британского предпринимателя Уильяма Браудера был арестован испанскими правоохранителями. Ему зачитали его права, после чего почти сразу отпустили.
Об этом сообщает ВВС.
Как заверяет Браудер, это случилось по запросу от Российской Федерации, где его заочно осудили по обвинению в игнорировании налогов и преднамеренном банкротстве, хотя он определяет свое дело политически мотивированным.
До этого Уильям Браудер руководил инвестиционным фондом Hermitage Capital Management в России.
Список Магнитского - это перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации, и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", парламенте Испании 31 мая пройдут дебаты по выражению недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя.