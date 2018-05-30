В Испании задержали и отпустили инициатора "списка Магнитского"

Об этом сообщает ВВС.

Как заверяет Браудер, это случилось по запросу от Российской Федерации, где его заочно осудили по обвинению в игнорировании налогов и преднамеренном банкротстве, хотя он определяет свое дело политически мотивированным.

До этого Уильям Браудер руководил инвестиционным фондом Hermitage Capital Management в России.

Список Магнитского - это перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации, и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", парламенте Испании 31 мая пройдут дебаты по выражению недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя.