Бабенко на самом деле жив, - ФОТО

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга.

В ходе мероприятия Грицак озвучил неожиданное сообщение, что хочу поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения. После этого к толпе из сотрудников средств массовой информации вышел сам Бабченко, смерть которого до этого обсуждали по всему миру.

Грицак объяснил, что работники СБУ произвели такю операцию, поскольку заблаговременно одержали информацию о том, что на жизнь журналиста тщательно готовится покушение. Со своими источниками, у которых была данная информацией, в соответствии с законодательством страны было установлено конфиденциальное сотрудничество. Он добавил, что именно благодаря ним было предотвращено вероятность жестокого убийства.

Решение о реализации оперативной комбинации было принято с максимальной оперативностью, после чего вышло собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности спецслужб России на территории Украины.

По словам главы СБУ, Бабченко и его семью заблаговременно предупредили о специальной операции, после чего они пребывали под внимательным наблюдением оперативников СБУ, готовых их защитить. Процесс осуществлялся с соблюдением максимальных мер конспирации, о ней было известно только уполномоченному кругу лиц, помимо журналиста и его близких.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко совершали несколько лиц.