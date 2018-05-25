В столицу с рабочим визитом приехал вице-президент Красного Креста

Сегодня, 25 мая, в украинскую столицу приехал вице-президент Международного комитета Красного Креста Жиль Карбонье с рабочим визитом.
Об этом сообщает информационное управление украинского парламента.
Отмечается, что в связи с эти Ирина Геращенко сообщила, что во время встречи с Карбонье вопрос допуска МККК к временно оккупированных территорий станет основным предметом обсуждений.
Ранее миссия Международного комитета Красного Креста доставила на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.
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