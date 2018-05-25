11:30 25.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195003:nastya

В столицу с рабочим визитом приехал вице-президент Красного Креста

Сегодня, 25 мая, в украинскую столицу приехал вице-президент Международного комитета Красного Креста Жиль Карбонье с рабочим визитом.

В столицу с рабочим визитом приехал вице-президент Красного Креста

Об этом сообщает информационное управление украинского парламента.

Отмечается, что в связи с эти Ирина Геращенко сообщила, что во время встречи с Карбонье вопрос допуска МККК к временно оккупированных территорий станет основным предметом обсуждений.

Ранее миссия Международного комитета Красного Креста доставила на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.


Поделиться
 
Василий Ломаченко не выйдет на ринг 25 августа Украины ожидает большей синхронизации санкций между ЕС, - Гройсман Украинский певец MELOVIN сравнил концерт в РФ с "обидой мамы", - ВИДЕО США намерены ввести новые санкции против КНДР - СМИ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив