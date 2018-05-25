В столицу с рабочим визитом приехал вице-президент Красного Креста

Об этом сообщает информационное управление украинского парламента.

Отмечается, что в связи с эти Ирина Геращенко сообщила, что во время встречи с Карбонье вопрос допуска МККК к временно оккупированных территорий станет основным предметом обсуждений.

Ранее миссия Международного комитета Красного Креста доставила на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.