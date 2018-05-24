В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла

Извержение сопровождалось выбросом ядовитых газов. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на информацию Национальное агентство по вулканологии, пепел растянулся на шесть тысяч метров

По данным местных властей, из-за активности вулкана 660 человек покинули свои дома.

Напомним, вулкан Мерапи регулярно извергается с 1948 года. Самое крупное извержение произошло в ноябре 1994 года, тогда погибли 27 человек.

Как сообщал УРА-Информ, на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.