В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла

Самый активный вулкан индонезийского острова Ява в четверг, 24 мая, выбросил столб пепла.
Извержение сопровождалось выбросом ядовитых газов. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на информацию Национальное агентство по вулканологии, пепел растянулся на шесть тысяч метров
По данным местных властей, из-за активности вулкана 660 человек покинули свои дома.
Напомним, вулкан Мерапи регулярно извергается с 1948 года. Самое крупное извержение произошло в ноябре 1994 года, тогда погибли 27 человек.
Как сообщал УРА-Информ, на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.
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