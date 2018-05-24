В четверг старшеклассники напишут ВНО по украинскому языку и литературе

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Начало внешнего независимого оценивания начнется в 11 часов утра.

Как сообщает пресс-служба УЦОКО, вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата ВНО;

паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны были самостоятельно распечатать с информационной страницы.

На выполнение работы отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.

Сертификационная работа состоит из трех частей:

часть 1 "Украинский язык" содержит 33 задания различных форм;

часть 2 "Украинская литература" содержит 24 задания различных форм;

часть 3 "Собственное изложение" содержит одно задание открытой формы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 мая состоялось тестирование по математике. Затем 29 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, 1 июня - по английскому языку.