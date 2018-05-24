В четверг старшеклассники напишут ВНО по украинскому языку и литературе

В четверг, 24 мая, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.
Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Начало внешнего независимого оценивания начнется в 11 часов утра.
Как сообщает пресс-служба УЦОКО, вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:
оригинала сертификата ВНО;
паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;
приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны были самостоятельно распечатать с информационной страницы.
На выполнение работы отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.
Сертификационная работа состоит из трех частей:
часть 1 "Украинский язык" содержит 33 задания различных форм;
часть 2 "Украинская литература" содержит 24 задания различных форм;
часть 3 "Собственное изложение" содержит одно задание открытой формы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 мая состоялось тестирование по математике. Затем 29 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, 1 июня - по английскому языку.
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