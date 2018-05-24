07:45 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила боевикам на Донбасс очередной "гумконвой"

Россия в четверг утром, 24 мая, отправила на восток Украины очередную автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью".

Россия отправила боевикам на Донбасс очередной

Это уже 77-й так называемый "гуманитарный конвой", который российское Министерства чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь боевикам. Как утверждает пресс-служба ведомства, колонна везет в Донецкую и Луганскую области более 400 тонн грузов. При этом, уже традиционно в российском МЧСе заверили, что машины везут детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

По заявлению представителя ведомства, автомобили вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и следуют к государственной границе, где на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" продолжат движение в пункты назначения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущая автоколонна прибыла из России на Донбасс 8 мая.

В России уверяют, что машины везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.


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