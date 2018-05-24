12:20 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс направили более 400 тонн гуманитарной помощи

Организация Международного Красного Креста в Украине направила на временно неподконтрольные территории Донбасса больше 400 тонн гуманитарной поддержки.

На Донбасс направили более 400 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Маршрутом мимо контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" на территорию временно неподконтрольной местности направилось 23 грузовика. Транспортные средства перевозили в качестве волонтерской помощи продуктовые наборы, медицинские средства, строительные материалы от Миссии Международного комитета Красного Креста. В целом, вес всего груза составил более 437 тонн.

За несколько дней до этого от Красного Креста через этот же контрольный пункт проехало десять грузовиков с продуктовыми наборами и сульфатом алюминия для очистки воды. Их общий вес был приблизительно в два раза меньше - около 200 тонн.

Военные действия на востоке Украины развернулись в апреле 2014 года. По информации ООН, в стране из-за конфликта в Донбассе более 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи.

Напормним, как сообщал ранее "УРА-Информ", транспортные средства с гуманитарной поддержкой от представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) въехали на оккупированную местность украинского Донбасса.


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