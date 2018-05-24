На Донбасс направили более 400 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Маршрутом мимо контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" на территорию временно неподконтрольной местности направилось 23 грузовика. Транспортные средства перевозили в качестве волонтерской помощи продуктовые наборы, медицинские средства, строительные материалы от Миссии Международного комитета Красного Креста. В целом, вес всего груза составил более 437 тонн.

За несколько дней до этого от Красного Креста через этот же контрольный пункт проехало десять грузовиков с продуктовыми наборами и сульфатом алюминия для очистки воды. Их общий вес был приблизительно в два раза меньше - около 200 тонн.

Военные действия на востоке Украины развернулись в апреле 2014 года. По информации ООН, в стране из-за конфликта в Донбассе более 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи.

Напормним, как сообщал ранее "УРА-Информ", транспортные средства с гуманитарной поддержкой от представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) въехали на оккупированную местность украинского Донбасса.