10:32 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция разоблачила схему взяточничества в вузе Полтавы - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтаве разоблачили вымогателей в одном из вузов города.

Полиция разоблачила схему взяточничества в вузе Полтавы - ФОТО

Представителями требовали и получили от студентов 66 тысячи гривен за сдачу выпускного государственного экзамена. Как сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 23 мая, было установлено, что представители вуза систематически требовали деньги у студентов заочного отделения.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства денег у 22 студентов учебной группы за сдачу выпускного экзамена.

Полиция задержала сотрудника деканата и старосту группы на рабочем месте после получения взятки. Во время обыска в деканате правоохранители обнаружили еще более 35 тысяч гривен незаконно полученных средств, разложенных по конвертам с указанием учебных групп и адресатов взяток.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.


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