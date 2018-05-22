В Украину возвращается тепло

Прохладный воздух, охвативший большую часть нашей территории, днем начнет прогреваться. Ночью на севере Левобережья, днем на крайнем западе Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории синоптики осадков не обещают.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 19-24 теплых градусов.

В Киеве сегодня вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-23 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 18-25 градусов выше нуля.

На севере страны ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью удержится на уровне 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.

В центре Украины сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов.

На востоке страны также сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 8 до 14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На юге Украины осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-28 градусов выше нуля.

В Крыму во вторник сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом. Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: Дождь в мае хлеба поднимает.