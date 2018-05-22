В МВД назвали футбольные команды, причастные к договорным матчам

Перечень команд содержится в сообщении о коррупции в украинском футболе, опубликованном МВД во вторник, 22 мая. По данным ведомства, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности, граждане Украины.

Всего полиция задокументировала более 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более 328 человек, - говорится в сообщении.

Как отмечается, к коррупции в украинском футболе причастны 67% от всех профессиональных клубов Украины: ФК "Волынь" (Луцк), ФК "Гелиос", ФК "Сумы", ФК "Николаев", ФК "Балканы", ФК "Кремень", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "Нива", ФК "Ингулец", ФК "Говерла", ФК "Александрия", ФК "Таврия", ФК "Заря", ФК "Судостроитель", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкасский Днепр", ФК "Олимпик" (Донецк), ФК "Полтава", ФК "Оболонь-Бровар", ФК "Зирка" (Кропивницкий), ФК "Нефтяник-Укрнафта" (Ахтырка), ФК "Буковина", ФК "Энергия" (Новая Каховка), ФК "Прикарпатье", ФК "Никополь", ФК "Реал Фарма", ФК "Кристалл" (Херсон), ФК "Металлург" (Запорожье), ФК "Арсенал" (Киев), ФК "Горняк-спорт" (Горишные Плавни), ФК "Петриковка".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня полиция провела обыски у организаторов договорных матчей. Всего было проведено более 50 обысков в девяти областях Украины. Речь идет о пяти преступных организованных группах, а подозреваются команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд, - пояснил источник. Вместе с тем источник в Федерации футбола Украины, сообщил о задержании по итогам обысков около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.