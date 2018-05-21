Минобразования предлагает новую модель оценок для первоклассников - ФОТО

По мнение ведомства новая модель имеет целью оценить прежде всего процесс обучения, а не результат. Как пояснила в понедельник, 21 мая, министр Лилия Гриневич, в частности, по предложенному образцу Свидетельства достижений учителя будут оценивать, как ребенок активно работала на уроке, был ли любознательным, хорошо сотрудничал с другими.

При этом на сайте министерства опубликован образец, чтобы получить обратную связь, доработать документ, расширить методические рекомендации и дать всем украинским школам к 1 сентября, чтобы оценки в Новой украинской школе действительно происходило по-новому, - пояснила министр, добавив, что если же какая-то школа, которая не пилотирует стандарт, хочет воспользоваться такой формой обратной связи уже сейчас - они могут это сделать.

Гриневич также пояснила, что в Новой украинской школе хотят отказаться от слова "табель". Министерство подготовило методические рекомендации по оцениванию. Областным и киевскому департаментам образования, институтам последипломного педагогического образования нужно предоставить рекомендации к образца оценивания и методических рекомендаций до 30 июня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство образования и науки Украины обнародовало утвержденный Министерство юстиции порядок зачисление до первого класса и разъяснение к нему.