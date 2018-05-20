В Украине объявлено штормовое предупреждение

В центральных, южных и восточных областях Украины до конца суток воскресенья, 20 мая, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра, до конца суток в южных и восточных областях страны пройдут грозы, во время которых шквалы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.
В связи с чем в ведомстве рекомендуют в случае усиления ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на большей части Украины погоду будет определять прохладный атмосферный фронт.
На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидаются осадки и временное похолодание, температурный уровень в среднем будет составлять днем 16-19 градусов со знаком плюс.
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