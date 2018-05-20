В Украине объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра, до конца суток в южных и восточных областях страны пройдут грозы, во время которых шквалы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

В связи с чем в ведомстве рекомендуют в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на большей части Украины погоду будет определять прохладный атмосферный фронт.

На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидаются осадки и временное похолодание, температурный уровень в среднем будет составлять днем 16-19 градусов со знаком плюс.