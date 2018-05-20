Трамп забыл имя своей жены

В издании восстановили полную историю конфузной ситуации. Мелания проходила лечение в частной клинике, где ей сделали операцию на почках. По возвращению в Белый дом в своем Twitter-аккаунте Дональд написал следующую фразу: "Мелани чувствует себя очень хорошо”. Однако, подписчики сразу же набросились на Трампа с вопросами: "Кто такая Мелани?".

Сообщение было быстро удалено и заменено другим, с правильным написанием, но интернет-пользователи никак не могут понять - как за 13 лет официального брака можно было допустить ошибку в написании имени своей жены.

Это уже не первый случай, когда Дональд провиняется перед своей супругой. Месяцем ранее президент США Дональд Трамп ничего не подарил Мелании на день рождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пресс-служба Белого дома обнародовала официальный портрет 46-летний леди Мелании Трамп.