Прогноз погоды в Украине: столицу сегодня накроют осадки

Сегодня, 20 мая на большея части Украины погоду будет определять прохладный атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидромецентр.
На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях областях ожидаются осадки и временное похолодание, температурный уровень в среднем будет составлять днем 16-19 градусов со знаком плюс, ночью температура воздуха опуститься до 15 градусов с плюсом.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 18-19 градусов выше нуля, ближе к обеду стоит ожидать выпадения осадков, ветер преимущественно юго-восточный.
До плюс 22 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем в южных областях температура воздуха прогреется до 22-23 тепла с плюсом.
На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 23-26 градусами с плюсом, ближе к ночи возможно похолодание.
В украинской столице сегодня прохладно - до плюс 15-18 тепла, утром будет облачно. Киевлянам рекомендуется брать с собой в дорогу зонтики, так как город будет полностью объят дождями.
Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики просят украинцев не прятать свои зонтики в ближайшие выходные.
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