День памяти жертв политических репрессий: помним, любим, скорбим - ФОТО

Главной задачей этой даты является чествование памяти жертв политических репрессий, привлечение внимания общества к трагическим событий в истории Украины, вызванных насильственным приходом коммунистической власти, которая занималась ущемлением национальной истории, культуры и языка.

На советскую Украину пришлась весомая доля репрессивных мер, затронувших каждую третью семью. Так, под Киевом печальной известностью пользуется расстрельный лагерь Быковня. В свое время там были расстреляны писатели Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липковский и десятки тысяч других жертв "Большого террора".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине отметили традиционный праздник Дня вышиванки. Главной темой праздника является сделать популярнее украинскую культуру и традиции, одним из символов которых является вышиванка.