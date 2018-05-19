В Виндзоре провели репетицию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Об этом сообщает The Sun.

Английские влюбленные приехали в Виндзор около двух часов дня 17 мая 2018 года. Пара преодолела 25-ти минутный путь, по которому будет ехать их карета 19 мая. За репетицией великобританского свадебного мероприятия на улицах города наблюдали около 5000 людей. За каретой с лошадьми через Виндсорський Замок следовали марширующие оркестры и части Королевского флота, армии и Королевских Воздушных Сил.

Полиция стерегла место проведения мероприятий, чтобы обеспечить лучше безопасность в ходе свадебного парада.

После генеральной репетиции, Меган, ее мать Дория и Гарри употребляли послеобеденный чай с королевой. Также Маркл провела встречу с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Виндзорском дворце, откуда отбыла в Клеренз Хаусу на церемонию чаепития с принцем Чарльзом и Камиллой.

Над свадебным тортом проводили необходимые действия лондонский кулинар Клейр Птек сообща с шестью кондитерами. Птек и ее подопечные готовят сладкий лимонный торт, покрытый сливочным маслом и настоящими цветами для пары, на кухнях Букингемского Дворца.

Цветочному дизайнеру Филиппу Крэддоку поручили приготовление цветков до дня церемонии. Гарри и Меган будут окружены белыми садовыми розами, пионами и наперстянками. Свадебная комната будет декорирована ветвями бука, березы и граба. Значительная часть цветков будут взяты из садов и парков "The Crown Estate" и "Windsor Great Park".

После мероприятия цветы будут вручены благотворительным организациям. Коллектив кухни Виндзорского дворца обещает разнообразные варианты меню, хотя подробности держат в тайне. Официальным фотографом мероприятия 19 мая будет Алекс Любомирски, известный взаимодействием со многими топ-звездами мира.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в дизайнерском отделе британской компании по производству автомобилей Mini создали необычную модель хэтчбека Mini Cooper S для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет 19 мая.