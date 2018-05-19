Столичный суд может отправить за решетку лидера праворадикальной организации С14 - ФОТО

Так, суд обвиняет Карася в организации террористического акта, нанесение физических увечий экс-боевику бандформирований Рафаэлю Лусварги и незаконное лишение свободы последнего. Организация С14 принимала активное участие в "доставке" боевика в помещение СБУ при помощи группы молодчиков из парамилитарных формирований.

Напомним, что бразилец в свое время находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Он активно хвастался в сети, как он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области и корректировал артиллерийский огонь по позициям украинских военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские праворадикалы силой притащили боевика ДНР-ЛНР из Бразилии Рафаэля Лусварги в СБУ.