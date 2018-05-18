В Украине хотят убрать рекламу народной медицины

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Нововведением "О внесении изменений в некоторые законы Украины" задумано изъять статью, которая давала право на занятие народной медициной. После его принятия Минздрав не будет отдавать разрешения на занятие целительством.

В ведомстве объяснили это тем, что название "народной медицины" в законодательстве прописано так, что использовать это определение на практике нереально. Так, в законах не предусмотрена проверка на опытность многих поколений и усталености в народных обычаях. Все способы оздоровления, определения диагноза и лечения должны быть безвредными и помогать пациентам, а в случае с народной медициной этого нельзя гарантировать.

В министерстве подчеркнули, что принятие проекта не есть абсолютным запретом народной медицины. Те, кто практикует такие способы, могут продолжить свою работу, но это не будет считаться медицинской помощью. Лечить может только медик с необходимым образованием и средствами доказательной медицины.

В частности, законопроектом планируют наложить запрет на рекламу народной медицины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", медицинская реформа нарушает конституционную норму (Статья 49 Конституции Украины) о доступном для всех граждан медицинском обслуживании и бесплатной медицинской помощи.