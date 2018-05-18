В России блокируют серверы Viber

Как отмечается, многие пользователи программы в РФ, сообщают о проблемах, связанных с подключением к Viber.

Предполагается, что такая ситуация может быть связана с решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber.

В свою очередь в компании отметили, что на данном этапе они не понимают причин этого решения, не связанного напрямую с Viber, и пообещали работать над решением этой проблем

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России никогда не удастся полностью заблокировать Telegram. Российское руководство может попытаться привлечь инвесторов для того, чтобы проанализировать и понять как работает клиентская часть проекта Дурова.