07:58 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военные взяли под свой контроль поселок Южное на Донбассе

Украинские военные в ночь на пятницу, 18 мая, взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный на Горловском направлении.

Украинские военные взяли под свой контроль поселок Южное на Донбассе

Отныне поселок находится в полосе ответственности 24-й бригады из Операции объединенных сил. Как сообщили в пресс-службе ООС, начиная с апреля противник периодически, раз или два в неделю, заходил в этот населенный пункт, показывая свое присутствие, проверяя местных жителей и, в какой-то степени, наводя на них ужас.

В связи с чем было принято решение о взятии под контроль этого населенного пункта. Теперь он полностью взят под контроль, подразделения вышли на восточную окраину этого населенного пункта, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в январе Силы антитеррористической операции взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.


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