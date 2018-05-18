Украинские военные взяли под свой контроль поселок Южное на Донбассе

Отныне поселок находится в полосе ответственности 24-й бригады из Операции объединенных сил. Как сообщили в пресс-службе ООС, начиная с апреля противник периодически, раз или два в неделю, заходил в этот населенный пункт, показывая свое присутствие, проверяя местных жителей и, в какой-то степени, наводя на них ужас.

В связи с чем было принято решение о взятии под контроль этого населенного пункта. Теперь он полностью взят под контроль, подразделения вышли на восточную окраину этого населенного пункта, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в январе Силы антитеррористической операции взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.