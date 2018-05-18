Родной отец Лизы Чаус решил оправдаться за скандальный поступок своей дочери

Чаус утверждает, что не мог поверить в то, что публика действительно могла подумать, что реальный кубок главного футбольного турнира Европы мог оказаться в руках малолетнего ребенка. Подобный трофей постоянно находится под тщательной охраной, а сам приз приедет в Киев вместе с игроками финалистов 24 мая. В руках его дочери реальная подделка, а точнее реплика, ибо в истории турнира уже бывали случаи похищения кубка накануне турнира.

Константин заявил, что не в курсе всех правил поведения с кубком накануне турнира, и как бы там ни было, маленькая девочка не могла причинить Кубку никакого вреда.

Напомним, накануне в сеть попала фотография Лизы Чаус с Кубком УЕФА. На снимке девочка обнимала футбольный трофей, сидя в автомобиле. Фото тут же облетело все СМИ, изрядно попортив имидж президента ФФУ Павелка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в УЕФА окончательно определились с кандидатурой на обслуживание финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 между "Реалом" и " Ливерпулем".