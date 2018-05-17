В Украине около 4,5 млн человек подписали декларации с личным врачом

Отмечается, что соответствующие декларации подписаны с терапевтами, педиатрами и семейными врачами.

Самыми активными в выборе врача стали жители Винницкой области - здесь своего врача выбрали уже 20% жителей. В свою очередь в Харьковской области декларации подписали 16% жителей, в Полтавской - 15,5%, в Черновицкой - 13%, в Житомирской - почти 11%.

Таким образом, харьковчане лидируют по подписанию деклараций и в абсолютных числах - более 478 тыс. деклараций. Среди тех, кто уже определился со своим врачом, самыми активными были люди 40 - 64 лет - именно они подписали треть всех заключенных на сегодня деклараций.

К слову, сейчас в электронной системе охраны здоровья зарегистрировано 20,5 тысяч врачей. 72,6% пациентов, которые уже выбрали своего врача, подписали декларации с семейными врачами, 15,1% - с терапевтами, 12,3% - с педиатрами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ронни Джексон, бывший личный врач главы американского государства Дональда Трампа, не вернется на работу в Белый дом. Как отмечается, накануне Джексон временно покинул пост личного врача президента. Такое решение он принял в связи с тем, что Трамп выдвинул его на пост министра по делам ветеранов.