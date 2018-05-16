В среду в Украину вернется жара

В части восточных, северных, центральных и южных областях ожидается солнечная и облачная погода. По данным синоптиков дожди с грозами пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Также осадки прогнозируются на Донбассе.

Ветер южный, 7-12 метров на секунду. При этом температуру воздуха синоптики прогнозируют днем до 17-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

На западе Украины в среду дождь, днем местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем будет от 15 до 20 теплых градусов.

В северных регионах сегодня сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В центре страны сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-28 градусов.

На востоке Украины также синоптики осадков не обещают. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 22 до 28 градусов со знаком плюс.

На юге страны также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем потеплеет до 22-28 градусов.

В Крыму в среду сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

Народный прогноз: в этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли "Мавра - Зеленые Щи", прозванной так из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи. Еще ее называли "Маврой-Молочницей", так как у коров увеличивался удой. "Когда на Мавру цветет черемуха - всегда холод живет". Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.