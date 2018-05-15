Международный конгресс Medical Aesthetic Synergy Congress

1-2 июня 2018 года в President Hotel, г. Киев состоится Medical Aesthetic Synergy Congress (MASC) – самый авторитетный и ожидаемый международный конгресс для профессионалов эстетической медицины, посвященный новейшим технологическим достижениям и прогрессивным методам в пластической хирургии, гинекологии, стоматологии и эстетической косметологии. Вот уже 9 лет конгресс собирает признанных экспертов и практиков, которые делятся своим опытом и наиболее актуальными темами.
Medical Aesthetic Synergy Congress это:
- Лучшие международные и отечественные спикеры;
- Научный подход и высочайший уровень практического контента;
- Новые грани и протоколы в работе;
- Видеопрезентации и мастер-классы по самым актуальным тематикам эстетической медицины;
- Новые связи и знакомства.
Основные тематики MASC:
- Регенеративные подходы в работе пластического хирурга;
- Современная дерматология и эстетическая медицина – синергия в создании гармоничного образа пациента;
- Интегрированная медицина. Инновационные технологии в косметологии
- Лазеры в регенерации тканей;
- Эстетическая гинекология;
- Эстетическая стоматология;
Трихология. Классические и регенеративные технологии.
Организаторы:
Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов – Президент Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика;
Украинское общество эстетической медицины – Президент Цепколенко В.А., д.мед.н., профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика;
Украинская академия дерматовенерологии – Президент Литус А.И., д.мед.н., заведующий кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика.
Мы собрали уникальных спикеров, которые готовят доклады только для этого конгресса. Ведущие практикующие зарубежные и отечественные пластические хирурги, врачи, специалисты по новейшим методикам и технологиям в эстетической медицине будут делиться своим опытом и знаниями.
На конгрессе выступят всемирно известные пластические и реконструктивные хирурги и специалисты по эстетической медицине:
Nazim Cerkes, Prof., M.D., PhD (Turkey);
Wolfgang Gubisch,Prof. Dr. med. Dr. h.c. (Deutschland);
Dr.Marcos Harel, M.D. (Israel);
Gino Rigotti, M.D., PhD (Italy);
Leonid Kogan, M.D. (Israel);
Constantin Stan, M.D., PhD (Romania);
Giovanni Botti, M.D., PhD (Italy);
Enoch Chambi Venero, профессор (USA);
Horia Siclovan (Romania);
Andrzej Ignaciuk, M.D., PHD, (Poland);
Gloriana Assalti, MD (Italy);
Bob Khanna Prof., M.D., PhD (United Kingdom);
Gloria Trocchi M.D. (Italy);
Fulvio Tomaselli, M.D. (Рим, Италия);
Jared Jagdeo M.D., M.S. (USA);
Florian Heydeker (Милан, Италия);
Evgueni Tchoumatchenko, M.D., PhD (France);
Олег Шептий, к.мед.наук (Россия);
Александр Мелерзанов, к.мед.наук (Россия);
Казбек Кудзаев (Северная Осетия).
Medical Aesthetic Synergy Congress – новый уровень знаний, который выведет специалистов эстетической медицины на новую ступень профессионального развития.
Конгресс внесен в "Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, проводимых в 2018 году Минздрава и АМН Украины". Участие в конгрессе дает право на получение баллов для прохождения предаттестационной комиссии при получение квалификационной категории.
Место проведения Medical Aesthetic Synergy Congress (MASC): President Hotel (г.Киев, ул. Госпитальная, 12).
Дата: 1-2 июня 2018 года.
Детальная программа и форма для регистрации: http://masc.com.ua/
DIAMOND партнер:
Valikhnovski Surgery Institute.
PLATINUM партнер:
Alma Lasers Ukraine.
GOLD партнеры:
Компании "Polytech Health Ukraine", "Дека Лазер УА", ORBI GROUP.
SILVER партнеры:
Компании Mentor, Allergan.
BRONZE партнеры:
Представительство "Альпен Фарма АГ", линия филлеров YVOIRE от компании Alfa Spa, Фотоника, NEAUVIA, МэдЭксим, Lascos, Pharmaceris, официальный дистрибьютор "ICOONE" в Украине компания Duso.
Официальный партнер: бренд французской косметики Sothys.
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