Столичная погода в апреле побила рекорды

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Апрель был на 4,4°С в целом теплее климатической нормы. По информации наблюдателей метеостанции, средняя температура в столице равнялась + 13,1°С. В результате, его назвали самым теплым в столице с 1881 года.

В середине и к завершению апреля стояла летняя погода. Выше всего температура была 29 апреля, когда максимально тепло было после полудня - +26,8 градуса, а вот холоднее всего - 3 апреля. Тогда минимальная температура составила +1,2 градуса.

Осадков на столицу пришлось восемь мм, что равняется лишь 16% климатической нормы. Таким образом, апрель стал шестым месяцем среди самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине из-за погоды в течении двух суток будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.