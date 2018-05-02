КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 20 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

- "Майорское" - 0/30; "Марьинка" - 0/40;

- "Новотроицкое" - 20/30;

- "Гнутово" - 0/0.

Также отмечается, что всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 20,7 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 4979 человек и 785 транспортных средств; "Марьинка" - 5415 человек и 1236 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3700 человек и 879 транспортных средств; "Гнутово" - 1492 человек и 443 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5075 человек.

Примечательно, что вчера пограничники на пунктах пропуска обнаружили у двух граждан частично поддельные паспортные документы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии на Донбассе. На сегодняшний день есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию.