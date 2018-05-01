Задержан псевдоминер Запорожского СБУ

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

1 мая 2018 года полиция выяснила, что ложное заявление о минировании озвучил житель города Энергодар 1991 года рождения. До этого его уже задерживали за совершение корыстных преступлений. В данный момент мужчина задержан.

Днем ранее в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что было заминировано местное помещение Службы безопасности. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Они не выявили во время проверки взрывоопасных предметов.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Нарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы. Длится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.