13:06 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192838:test

Задержан псевдоминер Запорожского СБУ

Правоохранители задержали гражданина Украины, который заявлял о минировании помещения Службы безопасности в городе Энергодар Запорожской области.

Задержан псевдоминер Запорожского СБУ

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

1 мая 2018 года полиция выяснила, что ложное заявление о минировании озвучил житель города Энергодар 1991 года рождения. До этого его уже задерживали за совершение корыстных преступлений. В данный момент мужчина задержан.

Днем ранее в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что было заминировано местное помещение Службы безопасности. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Они не выявили во время проверки взрывоопасных предметов.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Нарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы. Длится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о  минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.


Поделиться
Читайте также:
 
Из-за прорыва канализации в Николаеве полностью затоплены дома – ФОТО, ВИДЕО Из-за прорыва канализации в Николаеве полностью затоплены дома – ФОТО, ВИДЕО Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева - ФОТО МВФ позитивно прогнозирует темп прироста украинской экономики
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив