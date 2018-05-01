В Украине ожидаются сильные грозы и ветра

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Таким образом, на западе днем в Житомирской и Винницкой областях местами будут грозы и шквалы ветра до 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, сегодня сохранится сухая теплая погода, лишь в западной части местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах возможны шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 9-14 градусов тепла, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8 градусов тепла, днем - 24-29 градусов тепла, на побережье морей и в горных районах 18-23 градусов тепла.

В украинской столице, первого мая, будет без осадков, температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за апрельских наводнений, которые спровоцировали ливни в Кении по меньшей мере 100 человек погибли.