11:23 01.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Первый день боевых действий ОСС: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 44 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба операции объединенных сил.

Первый день боевых действий ОСС: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

На Донецком направлении из 120 и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов досталось защитникам Водяного, Марьинки, Красногоровки и Павлополя. В направлении Каменки, Широкиного, Песков был зафиксирован огнестрельный огонь, украинские бойцы вынуждены открыть ответный огонь в сторону пророссийских наемников.

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Станицы Луганской. Кроме того, было замечено передвижение вражеской группы снайперов в районе Новозвановки. На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было.

В результате обстрелов пострадало три украинских бойца, всех их срочно госпитализировали. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 30 апреля, глава украинского государства Петр Порошенко официально заявил о начале роботы операции Объединенных сил (ООС) на востоке нашей страны. 


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