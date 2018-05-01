Первый день боевых действий ОСС: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

На Донецком направлении из 120 и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов досталось защитникам Водяного, Марьинки, Красногоровки и Павлополя. В направлении Каменки, Широкиного, Песков был зафиксирован огнестрельный огонь, украинские бойцы вынуждены открыть ответный огонь в сторону пророссийских наемников.

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Станицы Луганской. Кроме того, было замечено передвижение вражеской группы снайперов в районе Новозвановки. На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было.

В результате обстрелов пострадало три украинских бойца, всех их срочно госпитализировали. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 30 апреля, глава украинского государства Петр Порошенко официально заявил о начале роботы операции Объединенных сил (ООС) на востоке нашей страны.