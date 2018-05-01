Население Петербурга протестует против блокировки Telegram - ФОТО

Об этом сообщают российские СМИ.

Митинг согласован с руководством города, ее члены перемещались в составе первомайской колонны. Далее митинг “цифрового сопротивления” переместился на Марсовое поле.

Такая же акция уже проходила в столице РФ, на нее явилось больше десяти тысяч людей. Оппозиционер Алексей Навальный, выступая на митинг, осудил политику властей и надзорных органов, заморозивших Telegram.

Акцию также поддержал и основатель мессенджера Павел Дуров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", России никогда не удастся полностью заблокировать Telegram, о чем заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.