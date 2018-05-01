16:24 01.05.2018 | Общество | Новости
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Население Петербурга протестует против блокировки Telegram - ФОТО

1 мая в российском Санкт-Петербурге прошла акция протеста в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать уже несколько недель.

Население Петербурга протестует против блокировки Telegram - ФОТО

Об этом сообщают российские СМИ.

Митинг согласован с руководством города, ее члены перемещались в составе первомайской колонны. Далее митинг “цифрового сопротивления”  переместился на Марсовое поле.

Такая же акция уже проходила в столице РФ, на нее явилось больше десяти тысяч людей. Оппозиционер Алексей Навальный, выступая на митинг, осудил политику властей и надзорных органов, заморозивших Telegram.

Акцию также поддержал и основатель мессенджера Павел Дуров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", России никогда не удастся полностью заблокировать Telegram, о чем заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.


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