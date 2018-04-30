Великобританию атакует нашествие опасных гусениц

Об этом сообщает Daily Mail.

Необычных гусениц обнаружили на юго-востоке Англии, их численность увеличивается. Яд, содержащийся в волосках на теле гусеницы, вызывают у пострадавшего головокружение, лихорадку, раздражение глаз и горла, а также сыпь на коже и приступы астмы.

Комиссия по лесному хозяйству государства просит граждан Великобритании, при виде гусениц, не приближаться к ним и сообщать в комиссию, где они увидели места скопления насекомых.

Отмечается, что в 2017 году британских гусениц дубового коконопряда поразил инфекция, которая вынуждала насекомых передвигаться на свет, от чего зараженные личинки быстро умирали, а их тела взрывались. Это способствовало распространению вируса.

По словам экспертов, обычно личинки данного вида прячутся в тени, чтобы их не увидели птицы, о болезнь изменила их поведение. Работники организации Wildlife Trust сравнили это с фильмами о зомби.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в британском городе Бриджуотер в графстве Сомерсет очевидцы случайно на камеру сняли полет неопознанного летающего объекта.