02:01 30.04.2018 | Общество | Новости
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Великобританию атакует нашествие опасных гусениц

Население Великобритании пугает начало нашествия опасной дубовой моли, личинки которой обладают очень токсичными свойствами.

Великобританию атакует нашествие опасных гусениц

Об этом сообщает Daily Mail.

Необычных гусениц обнаружили на юго-востоке Англии, их численность увеличивается. Яд, содержащийся в волосках на теле гусеницы, вызывают у пострадавшего головокружение, лихорадку, раздражение глаз и горла, а также сыпь на коже и приступы астмы.

Комиссия по лесному хозяйству государства просит граждан Великобритании, при виде гусениц, не приближаться к ним и сообщать в комиссию, где они увидели места скопления насекомых.

Отмечается, что в 2017 году британских гусениц дубового коконопряда поразил инфекция, которая вынуждала насекомых передвигаться на свет, от чего зараженные личинки быстро умирали, а их тела взрывались. Это способствовало распространению вируса.

По словам экспертов, обычно личинки данного вида прячутся в тени, чтобы их не увидели птицы, о болезнь изменила их поведение. Работники организации Wildlife Trust сравнили это с фильмами о зомби.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в британском городе Бриджуотер в графстве Сомерсет очевидцы случайно на камеру сняли полет неопознанного летающего объекта.


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