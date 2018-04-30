В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% украинцев, - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в социальную сеть Twitter.

Глава государства отметил, что при волонтерском движении помощи армии воздержалось в силу разных обстоятельств только 20% населения Украины, что является неплохим результатом.

Активное движение украинских волонтеров дало шанс солдатам продержаться, пока руководства страны занималось восстановлением и налаживанием процесса военного обеспечения, системы минимизации растрат военных и людских ресурсов, обеспечения армии продовольством.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что формат Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.