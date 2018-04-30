12:58 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине будет действовать чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров

В Украине в течении двух суток будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности с 30 апреля по 1 мая.

В Украине будет действовать чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров

Об этом сообщает пре6с-служба ДСНС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как информируют в Укргидрометцентре, с 30 апреля по 1 мая в государстве, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса.

Указано, что именно в Киевской области в этот временной период, за исключением районов Яготина и Мироновки, также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса в связи с погодой, поэтому местным жителям стоит быть осторожными.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 30 апреля по всей территории страны будет сохраняться плюсовая температура


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