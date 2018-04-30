В Украине будет действовать чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров

Об этом сообщает пре6с-служба ДСНС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как информируют в Укргидрометцентре, с 30 апреля по 1 мая в государстве, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса.

Указано, что именно в Киевской области в этот временной период, за исключением районов Яготина и Мироновки, также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса в связи с погодой, поэтому местным жителям стоит быть осторожными.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 30 апреля по всей территории страны будет сохраняться плюсовая температура.