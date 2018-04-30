В Москве устроили массовый митинг из-за блокировки Telegram

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным подсчетам, в Москве митинг в поддержку мессенджера Telegram прошел на проспекте Сахарова. Активисты заявили, что на акцию пришло более десяти тысяч людей с характерными лозунгами и выкриками.

В ходе акции протеста активисты и сотрудники IT-бизнеса высказались против блокирования Telegram, за свободу Интернета и свободу слова в стране. В частности, имели место и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!"

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", разработчик мессенджера Telegram Павел Дуров призвал жителей Москвы провести митинг в поддержку свободы слова и интернета.