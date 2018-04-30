Стали известны подробности аварии в Одессе, число погибших возросло

Об этом 30 апреля сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, управляющий автомобилем Infiniti вначале сбил пешехода, а далее не справился с управлением.

Сообщается, что по итогам происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погиб на месте. 26-летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход были госпитализированы для оказания помощи, но мужчину спасти не удалось.

Свидетели отмечают следы горения и тушения. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на подъезде к Виннице фура с полуприцепом "Нашей Рябы" слетела в кювет и перевернулась.