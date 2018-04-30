12:39 30.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192727:test

Стали известны подробности аварии в Одессе, число погибших возросло

В Одессе 29 апреля на улице Среднефонтанской машина совершил наезд на пешехода, после чего врезалась в бетонную стену здания, в результате чего погибло два человека. 

Стали известны подробности аварии в Одессе, число погибших возросло

Об этом 30 апреля сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, управляющий автомобилем Infiniti вначале сбил пешехода, а далее не справился с управлением.

Сообщается, что по итогам происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погиб на месте. 26-летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход были госпитализированы для оказания помощи, но мужчину спасти не удалось.

Свидетели отмечают следы горения и тушения. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на подъезде к Виннице фура с полуприцепом "Нашей Рябы"  слетела в кювет и перевернулась.


Поделиться
Читайте также:
 
Wizz Air отменил один маршрут из Киева в Германию ЕС сократит финпомощь для Польши и Венгрии Дуров призывает москвичей выйти на баррикады Трудности формулирования
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив