Telegram заблокировать невозможно: феномен российского "донкихотства"

По его словам, российское руководство может попытаться привлечь инвесторов для того, чтобы проанализировать и понять как работает клиентская часть проекта Дурова. В противном случае, постоянное блокирование IP-адресов может продолжаться бесконечно.

Существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент, но пытаться блокировать всех юзеров - это словно "борьба Дона Кихота против мельницы", противостояние ни к чему полезному привести просто не может.

Напомним, что недавно Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу популярного мессенджера Telegram.

Как сообщалось в "УРА-Информ", запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.