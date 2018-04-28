15:27 28.04.2018 | Общество | Новости
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Telegram заблокировать невозможно: феномен российского "донкихотства"

России никогда не удастся полностью заблокировать Telegram. Об этом заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

Telegram заблокировать невозможно: феномен российского

По его словам, российское руководство может попытаться привлечь инвесторов для того, чтобы проанализировать и понять как работает клиентская часть проекта Дурова. В противном случае, постоянное блокирование IP-адресов может продолжаться бесконечно. 

Существующий механизм блокировок неэффективен, можно пытаться блокировать отдельные каналы, которые распространяют радикальный или вредоносный контент, но пытаться блокировать всех юзеров - это словно "борьба Дона Кихота против мельницы", противостояние ни к чему полезному привести просто не может.

Напомним, что недавно Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу популярного мессенджера Telegram.

Как сообщалось в "УРА-Информ", запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.


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