В Украине объявили ЧП из-за пожароопасности

В ближайшие дни практически на всей территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. В связи с чем синоптики объявляют пожарную опасность.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, с 28 апреля в Украине сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

По данным спасателей в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать сухая погода.

Кроме того, предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью пятого класса объявлено в Киеве и Киевской области, кроме районов Яготина и Мироновки.

При этом в ночь на субботу, 28 апреля, на западе и севере страны, в Киевской области возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу погода в Украине погода немного изменится: пройдут дожди разной интенсивности и днем будет несколько прохладнее. Ожидаются дожди в западных, северных и центральных областях. Вместе с тем днем в западных областях без осадков. На остальное территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла.