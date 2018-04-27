"Первый деловой": "Клиенты сервисов онлайн кредитования в 2018 году"

Интерес населения к услугам сервисов, предоставляющих услуги микрокредитования стремительно возрастает. По данным веб-аналитики авторитетной платформы SimilarWeb, количество посещений сайтов по микрокредитованию в месяц варьируется от 84 тыс до 1,4 млн.

Популярность сервисов микрокредитования в первую очередь связана с тем, что вероятность одобрения кредита в подобных организациях гораздо выше, нежели в банках. При этом и процесс подачи заявки значительно упрощен: для оформления кредита нужен только номер паспорта и идентификационного кода.

Люди обращаются в кредитные организации с самыми разными потребностями и проблемами: кто-то берет займ на семейные нужды, кому то необходимы средства для лечения, а кто-то хочет отдохнуть на выходных и берет кредит на развлечения. Директор сервиса онлайн кредитования MyCredit Иван Кривич, поделился с нами статистикой сервиса и рассказал: кто и на что берет кредиты в 2018 году.

Кто они - клиенты сервисов онлайн-кредитования?

При регистрации личного кабинета в сервисах онлайн-кредитования потенциальному клиенту в первую очередь нужно заполнить простую форму, которая содержит анкетные данные о пользователе и целях получения кредита. По итогам ответов на вопросы формируется статистика: кто, откуда и с какой целью обращается в сервис кредитования.

На основе данных клиентов сервиса MyCredit было проведено исследование и выявлены основные характеристики пользователей сервисов онлайн-кредитов. Данные о них приводим в диаграммах ниже:

Статистические данные свидетельствуют о том, что большинство клиентов - это представители мужского пола (60,6%).

Преобладающий возраст заемщиков - от 21 года до 30 лет - 53%. Реже берут кредиты представители возрастной категории от 31 года до 40 лет - 24% клиентов принадлежат к этой возрастной группе. И совсем редко пользуются сервисом те, кому больше 51 года - 3,7%.

Что касается семейного положения клиентов, можно сказать, что количество холостых/незамужних клиентов и состоящих в гражданском и официальном браке практически совпадает - 46,8% и 43% соответственно.

Территориальное распределение клиентов сервиса сложилось таким образом:

На другие области и крупные города в совокупности приходится 56% пользователей, однако, если анализировать каждую область в отдельности - количество заемщиков из каждой не превышает 4%.

На что берут деньги в сервисах онлайн-кредитования?

В сервисах онлайн-кредитования возможная сумма первого займа варьируется от 1 000 до 3 000 грн. При регулярном обращении в сервис и соблюдении условий кредитного договора доступная сумма возрастает до 10 000 грн. Отталкиваясь от возможной суммы, были сформулированы варианты ответа на вопрос о цели получения займа. На Диаграмме 4 содержатся данные о том, на что клиенты чаще всего берут моментальный займ онлайн на карту.