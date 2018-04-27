"Первый деловой": "Клиенты сервисов онлайн кредитования в 2018 году"

Интерес населения к услугам сервисов, предоставляющих услуги микрокредитования стремительно возрастает. По данным веб-аналитики авторитетной платформы SimilarWeb, количество посещений сайтов по микрокредитованию в месяц варьируется от 84 тыс до 1,4 млн.
Популярность сервисов микрокредитования в первую очередь связана с тем, что вероятность одобрения кредита в подобных организациях гораздо выше, нежели в банках. При этом и процесс подачи заявки значительно упрощен: для оформления кредита нужен только номер паспорта и идентификационного кода.
Люди обращаются в кредитные организации с самыми разными потребностями и проблемами: кто-то берет займ на семейные нужды, кому то необходимы средства для лечения, а кто-то хочет отдохнуть на выходных и берет кредит на развлечения. Директор сервиса онлайн кредитования MyCredit Иван Кривич, поделился с нами статистикой сервиса и рассказал: кто и на что берет кредиты в 2018 году.
Кто они - клиенты сервисов онлайн-кредитования?
При регистрации личного кабинета в сервисах онлайн-кредитования потенциальному клиенту в первую очередь нужно заполнить простую форму, которая содержит анкетные данные о пользователе и целях получения кредита. По итогам ответов на вопросы формируется статистика: кто, откуда и с какой целью обращается в сервис кредитования.
На основе данных клиентов сервиса MyCredit было проведено исследование и выявлены основные характеристики пользователей сервисов онлайн-кредитов. Данные о них приводим в диаграммах ниже:
Статистические данные свидетельствуют о том, что большинство клиентов - это представители мужского пола (60,6%).
Преобладающий возраст заемщиков - от 21 года до 30 лет - 53%. Реже берут кредиты представители возрастной категории от 31 года до 40 лет - 24% клиентов принадлежат к этой возрастной группе. И совсем редко пользуются сервисом те, кому больше 51 года - 3,7%.
Что касается семейного положения клиентов, можно сказать, что количество холостых/незамужних клиентов и состоящих в гражданском и официальном браке практически совпадает - 46,8% и 43% соответственно.
Территориальное распределение клиентов сервиса сложилось таким образом:
На другие области и крупные города в совокупности приходится 56% пользователей, однако, если анализировать каждую область в отдельности - количество заемщиков из каждой не превышает 4%.
На что берут деньги в сервисах онлайн-кредитования?
В сервисах онлайн-кредитования возможная сумма первого займа варьируется от 1 000 до 3 000 грн. При регулярном обращении в сервис и соблюдении условий кредитного договора доступная сумма возрастает до 10 000 грн. Отталкиваясь от возможной суммы, были сформулированы варианты ответа на вопрос о цели получения займа. На Диаграмме 4 содержатся данные о том, на что клиенты чаще всего берут моментальный займ онлайн на карту.
Отсюда следует, что большинство клиентов сервиса - 21,6%, берут займ на семейные или детские растраты. На втором месте оказался вариант "Деньги до зарплаты" - 16,4%. Большой процент пользователей - 15,3% ответили, что им просто не хватает денег.
Подведем итог
Анализ статистических данных по сервису MyCredit и проведенное исследование позволило выделить два основных типа клиентов сервисов онлайн-кредитования:
- первый - это мужчина от 21 года до 30 лет, холост, чаще всего берет кредит потому, что просто не хватает денег на повседневные расходы;
- второй тип - женщина от 21 года до 30 лет, замужем, обращается в сервис с целью получения займа на семейные или детские растраты.
Таким образом, можно сделать вывод, что целевую аудиторию сервисов онлайн-кредитования составляют представители молодого поколения.
Второй момент, который следует из проведенного анализа - зависимость цели займа от семейного положения. Женатые и замужние клиенты обращаются в сервис для получения финансовой помощи на семейные и детские нужды. Холостые и незамужние - в большинстве случаев в цели займа указывают вариант "Развлечение" и "Просто не хватает денег".
Сервисы онлайн-кредитования развиваются, становятся более функциональными и прикладывают массу усилий для повышения интереса украинцев к услугам кредитования через интернет. Вот что говорит об этом Иван: "Мы работаем над расширением целевой аудитории нашего сервиса, разрабатываем новые продукты, упрощаем процесс подачи заявки и совершенствуем наш сайт. Мы стремимся к тому, чтобы работа с сервисом была простой и понятной для каждого заемщика, вне зависимости от его возраста и социального статуса".
Напомним, что в феврале 2018 года Иван был гостем студии "Первого Делового". В интервью он рассказал о развитии блокчейн-технологий в сфере онлайн-кредитования, а также поделился информацией о том, каким образом в сервисе MyCredit обеспечивается защита данных пользователей.