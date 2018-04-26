За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранены и травмированы 11 украинских военнослужащих - ВИДЕО

В результате боевых действий 11 украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, враг продолжает применять запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так на луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152-мм артиллерии, минометов калибра 120-мм и вооружения танка боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Новолуганского. Также 152-мм артиллерию и 82-мм минометы противник применили вблизи Светлодарска, 122-мм артиллерийские системы, 120 и 82-мм минометы и вооружения БМП - под Луганским и Новгородским, 122-мм артиллерию - в районе Зайцевого, а 120 и 82-мм минометы - неподалеку Троицкого. Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь велся с 120-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82-мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малинового.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка", Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП - под Талаковке, Богдановке и вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкоого и Песков, а со стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - НВФ применил противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, на Донбассе в среду, 25 апреля, российские наемные воска и подчиненные им боевики 33 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. В результате боевых действий пять украинских военных получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь