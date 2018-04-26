12:16 26.04.2018 | Общество | Новости
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В Кении от наводнения пострадали сотни тысяч человек

В Кении, где наводнение продолжает наносить ущерб, по состоянию на утро четверга, 26 апреля, уже пострадали 210 тысяч человек.

В Кении от наводнения пострадали сотни тысяч человек

Общество Красного Креста Кении заявило, что предоставляет экстренную помощь местным жителям. Как сообщает Синьхуа, ссылаясь на слова Генерального секретаря Общества Красного Креста Кении Аббаса Гуллета, с того момента, как в марте начались проливные дожди, дома и фермы были уничтожены, скот - утерян, а дороги и другие объекты инфраструктуры - смыты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии на центральной территории государства случилось землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр пребывал почти в километре от городка Аквавива-Коллекроче в провинции Кампобассо в Молизе.

Инцидент произошел около послеобеденного часа по местному времени, 25 апреля. Местные правоохранительные службы сообщают, что пока не поступало информации о вероятных жертвах среди гражданских или разрушениях в инфраструктуре и домов.


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