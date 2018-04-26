12:49 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько выпускников пройдут ВНО в 2018 году

Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий подсчитал, что в этом году более 335 тыс. выпускников школ намерены пройти внешнее независимое оценивание в 2018 году.

Стало известно, сколько выпускников пройдут ВНО в 2018 году

Как отмечается, всего для участия в основной сессии внешнего независимого тестирования зарегистрировалось 335 843 лица. Известно, что самому младшему участнику ВНО исполнилось 15 лет, а самому старшему - 69.

Наиболее распространенный предмет - украинский язык и литература, на втором месте - история Украины, на третьем - математика.

По словам директора УЦОКО, для прохождения тестирования по украинскому языку и литературе зарегистрировались 333 171 выпускник, истории Украины - 168 927, математике - 112 023, английскому языку - 89312, биологии - 82 320, географии - 79 711 выпускников.

Наиболее многочисленными по количеству участников ВНО являются Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для абитуриентов стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году, которая продлится до 19 марта. Для того чтобы принять участие в ВНО будущий участник должен сформировать комплект регистрационных документов, которые ученики подают в учреждение образования где учатся.


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